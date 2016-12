Atraso em repasse deixa funcionários da Cândido Mariano sem 13º salário

Funcionários da Maternidade Cândido Mariano relatam que ainda não receberam a 2º parcela do 13º salário, cujo o pagamento é previsto por lei até o dia 20 de Dezembro. Atraso coloca em dúvida se receberam o salário referente ao mês de dezembro, a ser pago em janeiro.

Alfeu Duarte de Souza, diretor presidente da Maternidade Cândido Mariano, responsabiliza o impasse com funcionários de acordo com o atraso mediante o repasse do FNS (Fundo Nacional de Saúde), verba esta federal repassada à Prefeitura e distribuída a hospitais que atendem serviços de média e alta complexidade pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Nós recebemos a notícia de que o Ministério da Saúde deve fazer esse repasse até sexta-feira. Estamos de olho, cuidando da situação, que é delicada. mas, infelizmente estamos de braços atados, porque esse repasse é responsável pelo custeio de 70% da despesa da maternidade”, explica o presidente, que também descreve que o valor do repasse diminuiu e que a maternidade trabalha com déficit mensal de cerca de R$ 600 mil. “As despesas mensais da rede pública na maternidade são de cerca de R$ 1,7 milhão e recebemos pelo FNS apenas R$ 1,162 milhão”, complementa o médico.

Questionado se o atraso da parcela do FNS comprometeria o pagamento do salário de Dezembro, a ser compensado em Janeiro, o médico confirmou o receio dos funcionários. “Se o repasse não acontecer, o pagamento do salário de funcionários e até dos médicos estará comprometido, mas estamos no aguardo da verba, que segundo um contato do Ministério da Saúde, deve acontecer até sexta”, concluiu.

