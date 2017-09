Audiência do caso Wesner está marcado para a próxima terça-feira

Está marcado a primeira audiência a respeito da morte de Wesner Moreira da Silva. A audiência está marcada pra as 14h30 de terça-feira (5) pela 1º Vara de Justiça do Júri de Campo Grande.

Wesner foi morto no dia 3 de fevereiro, após uma agressão com, um compressor em um Lava Jato.

Os proprietários do Lava Jato são acusados da agressão com a mangueira de compressor que resultou na morte dois jovem de 17 anos. A morte foi devido a ruptura do reto intestinal que causou lesões o que ocasionaram a morte do jovem.

Na audiência as 14 horas serão ouvidos testemunhas, réus.

