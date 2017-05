A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promove na sexta-feira (26/5) a audiência pública “Depressão, a doença do Século”, proposta pelo deputado Paulo Corrêa (PR). O evento, aberto ao público e à imprensa, está marcado para as 14h, no Plenário Júlio Maia, e contará com palestras de médicos, psiquiatras e representantes do Sistema Público de Saúde.