Auxilia Alimentação é reajustado pelo Tribunal de Justiça

O SINDIJUS-MS vem informar que em 30 de agosto de 2017 no Diário de Justiça Nº 3872 uma portaria que atualiza o Valor do Auxilio Alimentação que é concedido aos servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul o benefício exclusivo as Servidores da Ativa, que desde de 2015 havia sido deixado de ser pago aos aposentados e pensionistas.

Devido a atualização do valor aumentou em R$ 100,00. E passa a contar de 1º agosto de 2017. Esse aumento representa 11,11%.

O SINDIJUS continuará atrás de outros Tribunais de Justiça de outros Estados do país que efetuam pagamentos superiores ao auxilio alimentação. Pois de acordo com o sindicado os valores pagos são idênticos a servidores e magistrados pois isto se trata de verba indenizatória e por isso não se trata de contraprestação diante do serviço desempenhado o que vem caracterizar verba salarial.

Considerando a referida verba indenizatória que é paga no início do mês de vigência e considerando os efeitos retroativos a 01/08/2017, o Tribunal de Justiça deve pagar o referido acréscimo de R$ 100,00 referentes as meses de agosto e setembro, pois já estão disponibilizados em holerites as diferenças.

O SINDIJUS informou que o reajuste foi informado ao sindicado por e-mail no dia 23/08/2017 de acordo com a decisão exposta no andamento do Pedido de Reconsideração. E todavia sem responder as sólidos argumentos apresentados pelo SINDIJUS-MS.

O SINDIJUS-MS informou os argumentos de forma resumida que se segue a baixo e conclui que é impossível negar tal realidade.

1- Os extratos oficiais de gastos demonstram folga orçamentária de gasto de pessoal perante a Lei de Responsabilidade Fiscal;

2- A Lei Orçamentária de 2018 prevê acréscimo de 7,9% no valor exato do Duodécimo em relação a este ano; e o Teto de Gastos Estadual não será aplicado nem neste ano, nem no ano que vem;

3- Desde o início do ano existiam grandes reservas de valores do Funjecc (Custas), e ainda existem;

Portanto, o valor ofertado aos servidores da ativa está muito abaixo da capacidade do Tribunal, conforme se observa pelos gastos com magistrados, ainda obscuros, que não foram devidamente esclarecidos até o momento. Frisando que se uma pequena parte desses gastos fosse destinada a todos os servidores (ativos e inativos) resultaria em mais de R$ 400,00 por servidor durante um ano inteiro, portanto, possibilitaria uma oferta de reajuste quatro vezes maior do que o ora oferecido/aplicado apenas aos servidores da ativa. Ou seja, apenas uma parcela mensal paga aos magistrados, equivaleria a um expressivo reajuste por 12 meses a todos os servidores.

Desse modo, o SINDIJUS-MS aguardará uma proposta do Tribunal que não afronte inteligência e a dignidade dos servidores da ativa e aposentados, tomando todas as providências cabíveis enquanto isso não ocorrer, de forma gradativa e planejada, perante a sociedade/imprensa, por meio de Ação Judicial, e administrativamente perante Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, a Direção Geral do SINDIJUS-MS manifesta repúdio quanto ao rompimento da política de valorização dos aposentados e servidores antigos iniciada na gestão anterior do TJ/MS, bem como o repúdio à EXTREMA falta de equidade e justiça na destinação de verbas do Poder Judiciário, onde só existe crise para os servidores.

Informações de Acordo com o SINDIJUS-MS

FONTE: SINDIJUS-MS

CRÉDITO: SINDIJUS-MS

