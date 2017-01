Avalanche após terremoto atinge hotel e deixa mortos na Itália

Ainda traumatizados por esse terremoto, a Itália enfrentou outros tremores fortes. Em 26 de outubro, três terremotos – um de magnitude 5,5, outro de 6,0, e um de 4,9 – atingiram a região central da Itália com cerca de quatro horas de intervalo.

Quatro dias depois, um 30 de outubro, um novo tremor de magnitude 6,6 deixou quase 8 mil desabrigados e destruiu construções históricas na região de Nórcia, no centro da Itália. Ele foi sentido do norte ao sul do país, de Bolzano, próximo à fronteira do país com a Áustria, à região de Puglia, no extremo sul. Esse terremoto foi o mais forte a atingir a península desde 1980.