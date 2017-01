Avenida da Capital sofre erosões e esconde risco de desabamento

Há diversos problemas estruturais ao logo de 17 quilômetros de extensão, na Avenida Ernesto Geisel sendo que a mesma liga regiões importantes na nossa Capital. Com a Falta de proteção nas laterais próximas ao rio, buracos, desnível na pavimentação, precariedade na sinalização horizontal e vertical, não são as únicas situações que atingem a via. Contudo a maior preocupação de acordo com os especialistas, além de autoridades de segurança, moradores e pessoas que utilizam da avenida, problemas estes ocultos, mas a ameaça de desmoronamento das pistas.

O risco de desabamento foi constatado pela defesa civil que relata que risco é real e pode ocorrer ao longo da via. O trecho mais crítico é onde o rio corre no leito “natural”, pois não tem pedras nas laterais do rio. O chefe da Defesa Civil, Walmir Barbosa Lima afirmou “O muro de contenção com as pedras, ou o concreto onde ele existe, faz uma proteção da via. Já aonde não tem o paredão, onde é terra, é uma caixinha de surpresas. O rio está sobrecarregado, pode desabar a pista, desmoronar sim”.

A situação é mais crítica entre as avenidas Manoel da Costa Lima e Salgado Filho, no sentido do Bairro Aero Rancho ao centro da Capital, onde são pelo menos cinco pontos de alto risco, de acordo com a Defesa Civil Municipal. “Monitoramos a avenida e o problema se agravou há dez anos. A empresa que venceu a licitação para resolver as questões da via se recusou a terminar o serviço após uma máquina ser levada pela água em uma dessas chuvas que conhecemos bem por aqui”, relatou Lima.

