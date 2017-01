Avenida Ernesto Geisel terá projeto de mudança diz prefeitura

A Avenida Ernesto Geisel terá uma revitalização, em Campo Grande, onde será reiniciado do zero. Prefeitura alterará o projeto do zero, com pedido de recurso federal e redução de área de abrangência das obras. R$ 43,9 milhões são previstos, contudo a atual gestão pode elevar o montante para R$ 50 milhões. O trecho será recuperado diminuiu e o futuro projeto prevê que as obras comecem na Avenida Santa Adélia e sigam até a Avenida Manoel da Costa Lima e não mais até a Campestre. A redução é de 4,9 quilômetros. Com as alterações, o município terá de abrir nova licitação, a terceira desde 2011.

Caso o repasse da União aumente, a contrapartida municipal tende a diminuir. A prefeitura, ainda na gestão de Gilmar Olarte, pretendia aplicar R$ 25 milhões de recursos próprios na obra, que somados aos R$ 43,9 milhões, totalizam R$ 68,9 milhões, que é o valor previsto para a obra. No entanto, agora, com redução do trecho que vai passar por intervenção, a mesma verba vai ser usada para área menor de atuação do que a prevista inicialmente.

Rudi Fiorese (Secretário de Obras do Município), explica que o foco será o trecho mais crítico da Ernesto Geisel, que começa justamente na Santa Adélia, em frente ao Shopping Norte Sul e segue até a Manoel da Costa Lima (2,6 quilômetros). No entanto, o recurso a ser usado será o mesmo que antes estava previsto para realizar o trecho completo de 7,5 quilômetros, da Santa Adélia até a Campestre, no Aero Rancho.

Comentários