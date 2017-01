Avião pequeno cai no mar em Paraty; bombeiros confirmam 3 mortos

Ministro do STF Teori Zavascki está entre as vítimas.

Empresário e piloto também morreram.

Um avião caiu na tarde desta quinta-feira (19) no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Os bombeiros confirmaram que há três mortos. Entre as vítimas está o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato.

A morte do ministro havia sido confirmada pelo filho dele, através de uma rede social. Mais tarde, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento lamentando a morte de Teori e decretando três dias de luto oficial.

Também morreram no acidente Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69 anos, dono do Emiliano Empreendimentos e da aeronave, e o piloto Osmar Rodrigues, de 56. A informação foi confirmada através de nota do grupo Emiliano (veja abaixo). O empresário era amigo próximo de Teori Zavascki.

Inicialmente a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que quatro pessoas estavam a bordo do avião. Durante a noite eles confirmaram cinco pessoas estavam a bordo. Segundo o Corpo de Bombeiros, três corpos foram achados, mas ainda estavam sendo retirados do avião nesta noite.

A assessoria de imprensa da Marinha do Brasil informou que as equipes de buscas vão trabalhar durante toda a noite, apesar de chover muito no local do acidente, o que dificulta os trabalhos de resgate.



Filho de Teori Zavascki diz no Facebook que ministro morreu no acidente do avião que caiu em Paraty (Foto: Reprodução/Facebook/Francisco Prehn Zavascki)

Três embarcações da Marinha e 50 militares estão envolvidos nas buscas, além da equipe do Corpo de Bombeiros do Rio e barcos pesqueiros. O navio patrulha oceânico “Amazonas” irá para o local do acidente.

Veja a nota do Grupo Emiliano:

“O Grupo Emiliano, lamentavelmente, confirma a morte Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, e do piloto Osmar Rodrigues, 56, no acidente aéreo ocorrido hoje em Paraty. Carlos Alberto e o ministro Teori Zavaski eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso”.

O acidente

O avião prefixo PR-SOM era um modelo Hawker Beechcraft King Air C90 e pertencia ao grupo Emiliano Empreendimentos.

Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, a aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo (SP), com destino a Paraty, e caiu próximo à Ilha Rasa, a 2 km de distância da cabeceira da pista do aeroporto da cidade do Rio de Janeiro. O avião é de pequeno porte e tem capacidade para oito pessoas.

Resgate do avião no mar de Paraty, RJ (Foto: Marcos Landim/TV Rio Sul)

Resgate do avião que caiu no mar de Paraty, no RJ (Foto: Marcos Landim/TV Rio Sul)

A Anac informou que a documentação da aeronave estava regular. O certificado era válido até abril de 2022, e inspeção da manutenção (anual) válida até abril de 2017.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento da queda de uma aeronave na altura da Ilha Rasa por volta das 13h45 desta quinta-feira.

Imediatamente, a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) enviou ao local do acidente uma equipe, a fim de prestar apoio na busca aos tripulantes da aeronave.

