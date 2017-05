Azambuja apresenta defesa à comissão da Assembleia em relação a denúncia de delação do JBS

Reinaldo Azambuja, governador/MS, apresentou hoje (23) pela manhã a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul a defesa dele diante da denúncia das delações dos executivos da JBS de que ele teria recebido propina para conceder incentivos fiscais a empresa.

Estiveram participando da reunião que ocorreu as 8 horas na presidência da Assembleia, Junior Moch presidente da Casa e vários deputados como também o secretário estadual do Governo, Eduardo Riedel, controlador do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda e o procurador do geral do Estado, Adalberto Neves.

No termino da Reunião o governador deverá se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com o intuito de apresentar defesa.

