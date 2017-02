Azambuja e Michel Temer sobre o impacto da queda do ICMS do gás

Reinaldo Azambuja foi recebido ontem (14) pelo presidente Michel Temer, e na oportunidade expôs, entre outros assuntos pertinentes a Mato Grosso do Sul, a questão da redução da compra do gás natural boliviano pela Petrobras, cuja medida reduziu drasticamente a receita de ICMS, comprometendo as finanças do Estado e dos municípios.

Michel Temer, presidente mostrou-se sensibilizado diante do quadro crítico apresentado pelo governador e se comprometeu em discutir o problema com o presidente da estatal, Pedro Parente.

Sobre o encontro Azambuja adiantou “Fomos recebidos em uma agenda extra pelo presidente e apresentamos a ele os impactos negativos para as finanças de Mato Grosso do Sul com a inexplicável posição da Petrobras. O presidente nos disse que transmitiria esta nossa preocupação para o Pedro Parente, com quem devemos nos reunir na próxima semana, no Rio de Janeiro”

