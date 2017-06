Azambuja não cumpre com a palavra, afirma Fórum de Servidores

Durante o protesto de servidores contra a decisão do governo do estado de manter o pagamento de abono salarial em vez de conceder aumento este ano (reajuste zero), terminou em confusão na manhã de terça-feira (6), na sessão da Assembleia Legislativa, em Campo Grande.

Com o plenário da ALMS lotado, lideranças do Fórum Estadual de Servidores Públicos juntamente com representantes de 20 categorias para acompanhar a sessão. Com faixas e cartazes para protestar contra a decisão do governo do estado.

A sessão chegou a ser suspensa pelo presidente da casa, Junior Mochi (PMDB), por conta da discussão entre a deputada estadual Mara Caseiro com os manifestantes, momento que ela justificava a decisão do Executivo de não conceder reajustes salariais este ano, a sessão foi retomada em alguns minutos depois.

O coordenador geral do Fórum de Servidores Fabiano Reis em entrevista a rádio Difusora FM disse que o maior problema do governo de Azambuja é que ele não cumpre com o que promete. Promessas de campanha assinada e inclusive registradas em cartório parecem não valer nada, agora que o governador esta no poder, desrespeita o servidor público, que é o alicerce do nosso estado. Reinaldo Azambuja não faz nem questão de comparecer as reuniões, enviando seus secretários que não trazem respostas, propostas ou números que comprovem o “não reajuste”, afirmou Fabiano Reis.

Por: William Farias

