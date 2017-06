Baleado durante festa em casa, filho de ex-deputado morre no hospital

Luíz Paulo Costa Gaeta de 56 anos, filho do ex-deputado Cecílio Jesus Gaeta morreu na Santa Casa da Capital hoje (6). Gaeta estava internado após ser ferido a tiros em uma festa no Bairro Novos Estados.

Gaeta passou 8 dias internado na Santa Casa em estado grave após ser atingido por um tiro ‘acidental’ no abdômen, versão esta contestada pela família que não acredita em acidente para o crime.

O comerciante foi ferido a tiros no dia 27 de maio durante uma festa que era promovida em sua residência, no Bairro Novos Estados. De acordo com o que foi relato no boletim de ocorrência, um casal amigo de Gaeta, sendo a mulher uma policial militar, teriam ido até a festa na casa da vítima.

No momento em que Luiz Gaeta e o marido da militar foram até o veículo, onde a arma estaria guardada e em seguida de acordo com informações a arma teria disparado ‘acidentalmente’ quando o homem mostrava a pistola para a vítima.

Em decorrência do disparo, o projétil teria atingido a mão do marido da policial, ricocheteado e atingido o abdômen de Gaeta, que foi socorrido por familiares e levado para a Santa Casa de Campo Grande.

A família desconfia da versão dada pela policial e seu marido de que o tiro tenha sido ‘acidental’, já que segundo informações médicas repassadas aos familiares é de que o projétil atingiu a vítima de cima para baixo, a partir do ombro, não direto na barriga.

Isso fez com que os irmãos reforçassem a suspeita de que o projétil teria ricocheteado e atingido a barriga de Gaeta.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

