Bandidos derrubam motoqueira em movimento para roubar moto

Uma motociclista ficou ferida depois de ser derrubada da moto que conduzia por uma dupla de assaltantes na de ontem (10). A mulher de 31 anos seguia pela Avenida Consul Assaf Trad, no Jardim Novos Estados, quando foi surpreendida e roubada pelos bandidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima conduzia a moto pela avenida, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram dela, a derrubaram e fugiram com seu veículo. Ela ficou no chão e foi socorrida por uma viatura do Samu até a Santa Casa.

No registro policial não há detalhes do estado de saúde da vítima. Enquanto recebia atendimento médico no local, a motociclista avisou a mãe sobre o crime e foi a mulher de 53 anos quem procurou a polícia para relatar o caso.

O crime foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na Depac Centro e será investigado pela Polícia Civil.

