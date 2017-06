Bandidos explodem carro forte e conseguem fugir com aproximadamente R$ 700 mil

O roubo a um carro forte ontem (06) de manhã, na MS-156 entre Amambai e Caarapó, fugiram levando aproximadamente R$ 700 mil. De acordo com as primeiras informações são que seis pessoas participaram da ação que pode ser tido planejada por uma facção criminosa. Até o momento ninguém foi preso.

O delegado Mikaill Alessandro Gouveia Faria não confirma a quantia levada pelos bandidos e reafirmou a necessidade de preservar algumas informações para não atrapalhar as investigações.

De acordo com o delegado foram apreendidos dez explosivos no local e com o material coletado será possível realizar exames para identificação dos suspeitos por meio das impressões digitais. Dinamites e projéteis de arma de fogo calibre .50 também estavam no local.

A princípio, a participação de qualquer funcionário da Brink’s Segurança e Transporte de Valores foi descartada pela polícia.

O delegado pontua não ser difícil ter acesso a informações como o itinerário de carro forte.

