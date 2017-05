Bandidos invadem creche e roubam merenda das crianças na Capital

O Ceinf, Professora Adélia Leite Krawiec da vila Santa Luzia foi alvo de bandidos nesta madrugada (05/05). Pelo menos quatro bandidos que estavam em um Chevette, de cor indefinida que invadiram o Ceif na hora da fuga tentaram ainda atropelar vizinhos que flagraram a ação e acionaram a polícia militar.

Os ladrões ainda não foram identificados, até o momento. De acordo com a polícia o bando usou uma escada para invadir o interior do Ceinf. Os meliantes arrebentaram portas, janela de sala de aula da direção e também a cozinha. Fugiram levando todo o estoque da merenda, televisores e computadores.

Vizinhos que estranharam o barulho e a falta de discrição do bando correram para tentar impedir o crime de ser concretizado e quase foram atropelados pelos ladrões na fuga. Alguns tiveram que se jogar na rua para não serem atingidos pelo Chevette.

Os funcionários relataram que o guarda civil que faz a segurança do local está de férias e que provavelmente os bandidos sabiam dessa detalhe.

No BO feito na Depac da região central, moradores relataram que uma viatura tinha acabado de fazer ronda pela escola quando os ladrões chegaram.

Uma funcionária alertou que “em sete anos que trabalho aqui, nunca aconteceu algo do tipo antes”, em sigilo. A direção da unidade não se pronunciou e nem estimou o prejuízo deixado pelos ladrões.

A Polícia Civil investiga a atuação do que pode ser uma quadrilha especializada na invasão de instituições públicas infantis de ensino. Somente no final do mês passado, foram registrados dois crimes do tipo, em pontos diferente da Capital.

