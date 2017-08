Bandidos roubam uniformes de ‘coroinhas’ em Dourados/MS

Coroinhas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida da cidade de Aral Moreira estão sem uniformes que seriam usados na apresentação neste domingo (20).

O motivo é que as trinta camisetas que seriam usadas no Encontro de Coroinhas foram roubadas de uma residência no bairro Santa Fé na cidade de Dourados/MS.

A DEPAC de Dourados recebeu o BO de furto feito pela estudante Marisa Oliveira Costa.

De acordo com Marisa a mesma teria ido fazer um tratamento de saúde entre os dias 16 e 17 em outra cidade e neste intervalo sua residência foi assaltada e os ladrões levaram diversos objetos inclusive as trinta camisetas.

Ainda de acordo com Marisa que cursa Engenharia na UFGD iria levar as camisetas a sua comunidade neste sábado, pois durante a semana estuda em Dourados e somente no final de semana volta a Aral Moreira onde reside seus familiares.

A Polícia foi a residência de Marisa colheu impressões digitais dos ladrões pra poderem identificar os criminosos.

Marisa está pedindo que se alguém tem alguma informação sobre o paradeiro das camisetas que a avise ela ou a Policia anonimamente,

A estudante relatou ainda que as crianças da sua comunidade católica estão desesperadas, pois, “economizaram muito para e chega uma pessoa e tira de forma tão cretina”. Pois se as camisetas não forem recuperadas, de acordo com Marisa, o encontro dos coroinhas não terá o mesmo brilho.

