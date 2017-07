Barcaça carregada com minério de ferro afunda no Pantanal/MS

Uma barcaça carregada de minério naufragou no Porto da Granel em Ladário no fim de semana, no rio Paraguai. A coordenação do porto informou que a barcaça partiu ao meio durante o carregamento e foi afastada a 30 metros da margem.

A embarcação está sinalizada e o tráfego fluvial ocorre normalmente na área. A recuperação da barcaça pode levar até uma semana para ser recuperada. O minério seria exportado para a Argentina.

Segundo a coordenação do porto, apesar do acidente, a carga não ficará comprometida e vai ser retirada do fundo do rio.

A capitania fluvial do Pantanal informou que os inspetores fluviais foram até o local para avaliar a situação e sinalizar a área.

