Bastou anuncio do presidente da republica para que campo-grandenses fossem sacar o FGTS

Medida esta aprovada pela população, que relataram que o dinheiro estava sem uso. Depois do anúncio feito na manhã do dia (22), pelo Presidente da República Michel Temer (PMDB), de que trabalhadores poderão sacar seu FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a população se dirigiu o mais rápido as agências da caixa para sacar. Contudo o recurso ainda não está disponível.

A Caixa Econômica Federal irá divulgar o calendário com as datas dos saques conforme a dia de nascimento do trabalhador, o que só deve começar em fevereiro. O contentamento da população é evidente, pois os planejamento de como usar o FGTS para as compras de final de ano.

