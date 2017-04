“BBB 17”: Marcos Harter é indiciado com base na Lei Maria da Penha

Marcos Harter, médico foi indiciado após a investigação sobre o caso de agressão à Emilly Araújo dentro da casa do Big Brother Brasil 17.

Marcia Noeli, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM), o inquérito foi entregue pela delegada Viviane Costa, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao Ministério Público.

Ao analizar o teor das imagens e das declarações prestadas e o teor do laudo pericial, não ficaram dúvidas quanto a autoria, declarou a polícia. De acordo com as investigações, foi constatado que as lesões da vítima se deram em razão das “ações intencionais do autor”

Marcos Harter, o ex-BBB entrou com pedido de habeas corpus para suspender as investigações da Deam de Jacarepaguá. O cirurgião plástico alegou que a delegada Viviane da Costa não tem atribuição para presidir o inquérito e que a vítima, com quem teve um relacionamento no reality show, não representou contra ele.

O juiz Marco Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, determinou que a delegada preste esclarecimentos sobre o caso em 72 horas. Só então ele decidirá sobre a concessão ou não da liminar.

“Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o pedido de liminar deva ser examinado após a Autoridade Coatora prestar as suas informações, já que a inicial veio desamparada de qualquer cópia dos autos do inquérito policial. Por isso, oficie-se à Autoridade Policial, a fim de que preste esclarecimentos, no prazo de 72 horas, sendo certo que o pedido liminar será examinado com a chegada de tais informes”, disse o magistrado em seu despacho.

