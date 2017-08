Bebê morre carbonizado em incêndio numa fazenda do Pantanal

Um incêndio que provavelmente tenha sido iniciado por um curto circuito causou um incêndio em uma tomada próximo do berço de uma criança de apenas 9 meses que foi vitimada carbonizada.

O site Edição de Notícias informou que o acidente aconteceu em uma das residências de um funcionário da fazenda Santa Maria do Paraguai. Suspeita-se que o incêndio tenha se iniciado devido ao um curto-circuito em um carregador.

O bebe dormia no berço que estava próximo a tomada onde provavelmente se iniciou o fogo que se espalharam rapidamente e impediu a família que estava na casa conseguisse salvar o bebe. De acordo com o site local, os pais do bebê, de 20 e 24 anos, entraram em estado de choque após a morte do filho.

O delegado Gustavo Mussi, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim, acompanhado da equipe do Núcleo Regional de Perícia, foram ao local.

O caso é tratado como incêndio acidental. Contudo os laudos confirmarão realmente o que ocasionou o acidente.

O corpo do bebe foi encaminhado a Coxim ao IML.

Comentários