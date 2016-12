Bebês que nascerem na virada do ano vão ganhar plano de previdência com R$ 2.017,00

Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2017 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência da Icatu Seguros com R$ 2.017,00 investidos. A ação (www.bebesdavirada.com.br), que ocorre pelo terceiro ano consecutivo e conta com o apoio do Sicredi, traz uma novidade: um dos pais do bebê da virada receberá um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médicas hospitalares por um ano.

Isto não é sorteio e não precisa de cadastro prévio. A participação da família se faz ao entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação solicitada. Vale destacar que se o pai da criança da virada for cliente da seguradora, a criança receberá o premio em dobro, R$ 4.034,00.

