Bernal não cumpre acordo com Marquinho e suspende licitação de kits escolares

Alcides Bernal (PP), prefeito de Campo Grande suspendeu nesta terça (27), os pregões presenciais que previam a aquisição de uniformes e kit de material escolar. Suspensão dos pregões foi publicada no Diário Oficial do Governo do Estado. Portanto não há previsão de quando alunos da Rede Municipal de Ensino receberão os kits e os uniformes. Nos últimos anos, os materiais foram entregues somente no segundo semestre letivo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Campo grande, suspensão ocorreu devido ao questionamento de empresas que estavam participando vinham fazendo, com isso o motivo foi evitar brigas. Previsão dos pregões que ocorram nesta quarta-feira (28).

Quando no mês de novembro o prefeito atual Alcides Bernal se encontrou com Marquinhos Trad prefeito eleito de Campo Grande para 2017 o atual prefeito garantiu que deixaria as licitações prontas para a aquisição de material escolar e os kits escolares.

Prevendo que ocorressem atrasos Marquinhos teria solicitado a Bernal, que fosse tomada as providências administrativas para a entrega dos uniformes e materiais para que os estudantes não sofressem com atraso.

