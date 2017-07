Bisavô é flagrado abusando de neta de 3 anos

Uma simples visita aos avós terminou com o registro de um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, na noite de ontem (23), na cidade de Sidrolândia/MS.

A mãe da criança de 3 anos resolveu visitar os avós e levar a filha em sua companhia. Quando chegou a residência dos idosos, o bisavô da menina ofereceu balas a ela e a outra criança que estava na residência.

Tranquila a mulher deixou a filha com o avô no interior do imóvel e foi para a frente da residência, quando a menina de 2 anos saiu correndo para a frente da casa. A mulher foi atrás de sua filha. Ao entrar no quarto flagrou a filha sem calcinha e o avô fazendo sexo oral na menina.

De imediato, ela tirou a criança do colo do idoso e avisou que estava indo na delegacia de polícia para registrar uma ocorrência por estupro de vulnerável, de acordo com o site Sidrolândia News. Não há informações se o idoso foi preso pela polícia.

