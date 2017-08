Boate em Aparecida do Taboado é ‘tomada’ de assalto

Uma cena de terror que se passou em uma casa noturna de Aparecida do Taboado/MS. Ladrões chegaram com os rostos cobertos com camisas e armas em punho. Eram quatro bandidos que renderam os cliente e roubaram seus pertences. Informações preliminares revelaram que pelo menos cinco pessoas haviam sido assaltadas. O assalto ocorreu na noite de ontem (31).

As vítimas depois de serem roubados procuraram a polícia para registrarem o BO. Diante dos relatos de dois amigos um de 34 e 38 anos relataram que estavam bebendo na boate quando de repente foram surpreendidos pelos assaltantes. De acordo com a descrição dos amigos os quatro assaltantes estavam vestidos de blusa de manga comprida e estavam também com camisas amaradas no rosto para não serem identificados.

Após os assaltantes renderem todos e roubarem seus pertences foram trancados em um dos banheiros do local, para que os bandidos pudessem se evadir do local.

A Policia Militar esteve no local e informou as guarnições policias vizinhas com o intuído de prender os suspeitos. Mas até o momento ninguém foi localizado.

A Polícia registrou como roubo majorado, ou seja, roubo empregado de arma.

Comentários