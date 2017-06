BOM SENSO: TJMS pode intervir e mediar conversações entre governador servidores estaduais.

Em visita agora a pouco à redação da revista BOCA DO POVO, o presidente da Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS, Cel. PM. Alírio Vilasanti Romero, declarou ter visitado o presidente do TJMS, Des. Divoncir S. Maran.

Foi pedir a intervenção do Tribunal de Justiça no sentido de intermediar com urgência uma conversa entre associações e sindicatos – que representam o funcionalismo público estadual – com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), quanto à reposição salarial inflacionária que é um direito constitucional.

SITUAÇÃO GRAVE

Alísio Vilasanti reconheceu que o momento é grave e que todos precisam conversas e se entender, afim de que não aconteça o tão indesejável “aquartelamento” que poderá jogar Mato Grosso do Sul àquele caos que levou ao desespero a população do Estado do Espírito Santo, tempos atrás.

