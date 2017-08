Bombeiro atropela motorista após briga de trânsito

Na noite de ontem (3) um acidente de trânsito acabou em confusão e atropelamento. O acidente aconteceu na Rua Joaquim Murtinho com a Rua Nova Era, em Campo Grande.

Durante a confusão um militar do corpo de bombeiros teria atropelado um homem. A confusão teria ocorrido as 20 horas de ontem (3). A motivo teria sido quando o carro em que se encontrava o militar dos bombeiros teria fechado um outro veículo. Após isso uma discussão entre os envolvidos se iniciou, o outro envolvido desceu do veículo e desferiu um soco no capô do carro do militar.

Neste momento o militar do bombeiro deu ré e atropelou o homem que acabou envolvendo um terceiro veículo acabou colidindo com o veículo do militar. O militar dos bombeiros acionou o socorro e vítima foi levada a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Enilton Zalla, delegado informou que que o militar dos bombeiros não teve a intensão de atropelar e provocar uma lesão na vítima. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Comentários