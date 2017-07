Bombeiros desativam autoescada e deixam Campo Grande mais vulnerável a possíveis incêndios

A única autoescada do Corpo de Bombeiros de Campo Grande, fabricada pela indústria alemã Magirus, está fora de funcionamento.

O combate a incêndio, que já era precário com a escada de apenas 30 metros e que poderia atender ocorrências em prédios de no máximo dez andares, está ainda pior.

Pois não se tem nenhuma previsão de recuperar o equipamento que auxilia na atuação dos bombeiros, assim Campo Grande está desprotegida contra possíveis incêndios.

No mês passado um incêndio destruiu uma loja no centro de Campo Grande que vende acessórios de borracha para automóveis na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande. Se fosse de maiores proporções e necessitasse do auxílio da autoescada a guarnição dos bombeiros não poderia contar com esta ajuda.

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização abriu licitação para adquirir caminhão autoescada e autoflorestal, mas há suspeitas de direcionamento do processo para a empresa vencedora e, por isso, é investigado pelo TCE-MS e também pelo MPE-MS.

A abertura do pregão presencial para registro de preço e aquisição dos equipamentos ocorreu no dia 19 de janeiro deste ano, com três lotes. Mas o processo acabou suspenso após representante de uma das empresas que participavam questionar procedimento administrativo e irregularidades em outras empresas cadastradas. No dia 13 de março, o pregão foi reaberto e os recursos indeferidos.

Com isso, a Magirus GmbH foi anunciada como fornecedora dos equipamentos.

De acordo com o Correio do Estado a escada Magirus, que pertence ao governo, está guardada há pelo menos dois anos, desde julho de 2015.

Comentários