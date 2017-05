Bombeiros fazem mega-operação para capturar ‘Cobra-Cipó’ em residência na Capital

Mais uma vez a destreza do Corpo de Bombeiros foi vista novamente. Desta vez uma família que reside no Jardim Tarumã, em Campo Grande havia sido “expulsa” de casa por uma cobra.

Os Bombeiros quando chegaram ao local tiveram que realizar uma mega operação na captura da serpente. Foi preciso subir no telhado para a retirada da cobra agora identificada como da espécie cipó, ou seja, ‘Cobra Cipó’. A Cobra Cipó tinha cerca de meio metro. Após a captura o réptil deve ser solto em brejo próximo.

Paula Andressa dos Santos, 24 anos, relatou que a família foi surpreendia logo depois de se mudar há duas semanas para o imóvel no Condomínio Jorge Amado. A cobra teria aparecido no forro. E relatou ainda que “Desde que a vimos não dormimos com medo dela atacar. Temos crianças”. Temendo o ataque, as cinco pessoas deixaram o imóvel e se refugiaram na casa de parentes.

Os Bombeiros retiram o réptil em segurança, contudo foram acionados minutos depois para atender um caso semelhante em outro imóvel do condomínio.

A cobra-cipó, costuma viver em árvores e mesmo não sendo considerada venenosa, vale o cuidado porque ao morder solta secreção tóxica que auxilia na imobilização de suas presas.

Os sintomas de uma mordida por estas serpentes não venenosas são: sensação de queimação, dor, hemorragia local, coceira e eritema, dormência e suadouros.

