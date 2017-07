Bombeiros retomam buscas por corpo de Kauan

Foram retomadas as buscas pelo corpo do menino Kauan Andrade, de 9 anos, no Córrego Anhanduí, em Campo Grande. Desde sexta-feira (20), os militares tentam encontrar o menino que teria sido jogado no córrego pelo acusado do crime com a ajuda de um adolescente de 14 anos.

Alex Fernandes, Tenente do Corpo de Bombeiros informou que já foram percorridos 12 quilômetros do córrego, e que ontem (24) as buscas foram da ponte do Jardim do Pênfigo até a frente de uma propriedade particular na ponte da Gameleira, e nada foi encontrado. O Córrego Anhanduí tem em algumas partes aproximadamente 3 metros de profundidade, sendo que sua maior parte é rasa.

Hoje (25) as buscas retomam com uma varredura na margem seca do córrego, na ponte do Pênfigo e também com o auxílio de botes e mergulhadores, “As buscas não vão cessar até que tenhamos encontrado o corpo ou tenhamos novos elementos para determinar outro ponto”, explicou o tenente.

