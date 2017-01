Borja responde torcida palmeirense e diz que acerto “depende dos clubes”

Após grande “invasão” da torcida do Palmeiras no seu perfil no Instagram, atacante colombiano do Atlético Nacional dá a entender que quer se transferir para o Verdão

A torcida do Palmeiras “invadiu” o perfil de Miguel Angel Borja em uma rede social para pedir que o atacante colombiano acerte a sua transferência para o Verdão. E parece que o jogador do Atlético Nacional está animado com a chance de defender o campeão brasileiro, embora, segundo ele, não tenha havido proposta oficial. Um dia depois de distanciar a possibilidade de transferência, Borja respondeu recados de palmeirenses.

– Obrigado a todos por me escreverem e acreditarem nas minhas condições como jogador de futebol. A minha chegada ao Palmeiras só depende de Deus e dos diretores dos clubes – escreveu.

Na semana passada, Alexandre Mattos revelou em entrevista ao SporTV que procurou o presidente do Atlético Nacional, ainda em 2016, para saber da situação do atacante, mas que os valores comentados fogem dos padrões do futebol brasileiro. No clube, o discurso é de que não há nenhuma negociação em andamento.

– Se vier uma proposta, estarei à disposição de sair. Quero o bem do Nacional, para minha família e para mim como jogador. Por enquanto fico aqui, se tiver algo de Palmeiras, Europa, vou tomar uma decisão. Tem de esperar para tomar a melhor decisão – afirmou o colombiano.

