Botijão de gás fica mais caro a partir de hoje no Estado

O preço do botijão de gás de até 13 quilos e de uso residencial aumentará 6,7% a partir de hoje (8). A novidade faz parte de alterações na política do preço do produto, anunciada nesta ontem (7) pela Petrobras.

De acordo com a estatal, a aplicação de nova fórmula de preços para o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP-P13) implicará um aumento médio nas refinarias de 6,7% neste mês.

O Sindicato do Gás de Mato Grosso do Sul, informou que a composição final do índice de reajuste para o gás de cozinha no Estado agora em junho deve-se ainda à incorporação da pauta fiscal do combustível, que entrou em vigor no dia 1º com reajuste, além do aumento de tributos.

Conforme a nova política de preços da Petrobras, o gás de cozinha terá alta de preços todos os meses.

Em virtude do aumento o preço médio do botijão em Campo Grande deve passar de R$ 65,00 para R$ 70,00. Pois estes valores estavam defasados cerca de menos 13%, isto de acordo com o sindicado, em decorrência de forte concorrência no mercado local.

Já no Estado, o valor passará de R$ 70,00 para R$ 75,00.

