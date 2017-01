Brady curte classificação ao Super Bowl ao lado de Gisele Bündchen

Responsável por comandar vitória dos Patriots sobre os Steelers na decisão da Conferência Americana, quarterback comemora resultado junto com a esposa

O título do New England Patriots na Conferência Americana e a consequente vaga no Super Bowl 51 foram comemorados por Tom Brady com sua esposa, Gisele Bündchen. Pouco depois da partida contra o Pittsburgh Steelers, que terminou com vitória fácil por 36 a 17, o quarterback publicou fotografia e usou expressão do futebol americano para brincar que a companhia da modelo brasileira é a vantagem de jogar em casa – no caso, em Foxborough.

Mais cedo, o camisa 12 levou seu time a garantir presença no SB 51, em Houston, dia 5 de fevereiro, contra o Atlanta Falcons, que venceu o Green Bay Packers por 44 a 21, na final da Conferência Nacional (NFC). Pela nona vez na decisão da NFL, os Pats bateram o recorde como a franquia que mais vezes disputou o Super Bowl. Das nove, sete foram com Brady.

Fonte; Ge

Comentários