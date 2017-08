Brasil e Paraguai reforçam cooperação contra narcotráfico

Com o objetivo de combater o crime organizado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Paraguai firmaram um acordo de cooperação contra o narcotráfico.

Torquato Jardim, ministro da Justiça e Segurança Pública declarou que o ‘êxito da cooperação é uma necessidade de segurança pública latente’. E conclui dizendo que ‘as forças de segurança brasileiras e paraguaias receberão treinamento conjunto para que a atuação seja ainda mais efetiva’.

A parceria prevê que as ações seja coordenadas com o objetivo das ações monitorarem plantios de maconha e erradicar a produção dos entorpecentes. Prevê também a captura de foragidos envolvidos com tráfico internacional de drogas.

Comentários