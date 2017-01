Brasil vence a Colômbia com gol de Dudu

O atacante Dudu foi o autor do único gol de Brasil e Colômbia em partida realizada ontem. Com este gol o Brasil ganhou da Colômbia por 1 x 0, no Estádio Nilson Santos, Rio de Janeiro.

Antes da partida, os quatro brasileiros sobreviventes, Jakson Follman, Neto, Alan Ruschel e o jornalista Rafael Henzel, foram homenageados no gramado. Depois, um minuto de aplausos para as 71 vítimas que morreram no acidente, que levava a Chapecoense para o primeiro jogo da final da Sul-Americana, em Medellín, contra o Atlético Nacional.

