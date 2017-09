Brasilândia promove palestra para adolescentes sobre os perigos com o uso das drogas

O Conselho Tutelar em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) junto com a Delegacia de Polícia Civil e Promotoria realizaram nesta terça-feira (12), uma série de palestras nas escolas do município. O objetivo é alertar sobre o malefício das drogas ilícitas e lícitas, em especial, o uso do Narguilé. As palestras foram realizadas na Escola Estadual Adilson Alves da Silva e na Escola Municipal Antônio Henrique Filho.

Uma das apresentações foi com a Dr. Karina Ribeiro dos Santos Veodatto, do Ministério Público Estadual, na qual abordou o tema “Consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas da família”. Um dos objetivos dessa apresentação é destacar as atribuições do Ministério Público no que diz respeito as drogas, em especial também o uso do narguilé.

Já a psicóloga Maíra Guimarães, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), alertou sobre as consequências do uso das drogas que pode afetar nos relacionamentos afetivos do adolescente.

Vale lembrar de uma publicação recente sobre a pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios, intitulada como “Observatório do Crack”, apontou que Brasilândia está entre os municípios com nível considerado alto dos problemas relacionados ao crack. Outros 17 municípios (conforme consta no ‘mapa do crack’) também estão com o mesmo índice. Pelo relatório, a maioria dos municípios tem mais de 10 mil habitantes, onde a droga tem causado problemas.

No final, as conselheiras realizaram uma dinâmica com as bexigas para ressaltar a importância de entender que tudo tem o seu tempo de acontecer e para dar certo, os adolescentes devem escolher o caminho correto e para fazer tudo aquilo que querem tanto na vida.

“Precisamos discutir mais sobre essa situação que afeta cada vez mais as famílias brasileiras, em especial, o nosso município. Parabenizo a todos os envolvidos na causa, pois devemos conscientizar desde cedo os nossos estudantes sobre os malefícios que causam as drogas lícitas e ilícitas”, disse o prefeito Dr. Antonio.

CRÉDITO: Patricia Acunha / Assessoria de Imprensa

