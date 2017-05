Brasilândia realiza campanha “Maio Amarelo”

A prefeitura de Brasilândia está realizando ações educativas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, nos Centros Educacionais Infantis (CEI) e Escolas Municipais. Com o objetivo de levar a sociedade a refletir sobre as ações no trânsito, o movimento internacional ‘Maio Amarelo’ realiza desde 2014 orientações sobre a segurança viária. O intuito é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Na última sexta-feira (26), por exemplo, as ações educativas aconteceram nos Centros Educacionais Infantis “Henrique Mendonça Quintino”, “Gisely Hippler”. Na próxima quarta-feira (31), será a vez do CEI “Carmelita Barbosa Caitano”. As Escolas Municipais “Arthur Hoffig”, “Paulo Simões Braga” e “Antonio Henrique Filho” também realizaram atividades.

Na ação, as crianças receberam orientações sobre as cores do semáforo, faixa do pedestre e placas do trânsito. Além disso, o Departamento Municipal de Trânsito de Brasilândia em parceria com os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) realizaram também na última sexta-feira (26), uma blitz educativa no centro da Cidade, onde reforçou aos pedestres, motociclistas e motoristas sobre os cuidados no trânsito urbano e nas rodovias.

“Acho importante essa conscientização de levar para as escolas da cidade propostas como essa e perceber que Brasilândia está a frente de vários municípios, uma vez que abraçou uma campanha mundial, mas que é de grande valia em nossa localidade”, disse o prefeito de Brasilândia, Dr. Antônio.

