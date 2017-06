Brasilândia realiza programa que auxilia gestantes

Com o objetivo de auxiliar as futuras mamães brasilandenses, proporcionando-lhes uma gestação saudável, a prefeitura de Brasilândia realiza mensalmente o Programa “Mamãe Estou Chegando”, cuja finalidade é trabalhar com as gestantes sobre a importância do pré-natal, a amamentação e nutrição nos primeiros anos de vida e o planejamento familiar.

Durante o encontro, que ocorre no final de todo mês, as gestantes tiram dúvidas comuns no período em que esperam a chegada do bebê. A mais recente, foi realizada no dia 25 de maio, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação é promovida por meio da secretaria municipal de Assistência Social.

Na ocasião, uma novidade foi apresentada às gestantes: a participação da voluntária e psicóloga Simone Alves Leal, que ministrará aulas de artesanato para as gestantes, numa forma de enriquecer o enxoval do bebê.

Além da apresentação da voluntária, as futuras mamães receberam orientações das técnicas de referências, a psicóloga Noely Torres e a assistente social Aurineia Halsback informaram sobre o aleitamento materno. Na reunião anterior o tema foi sobre os direitos sociais da gestante.

As reuniões são realizadas com duas técnicas do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), composto por uma assistente social e uma psicóloga, juntamente com a equipe técnica da saúde para oferecer todas as informações necessárias.

“Enquanto médico, sei bem da importância de se ter um bom acompanhamento no pré-natal. As mães precisam ter uma gravidez saudável e com todo o aparato educacional necessário para que elas fiquem sempre bem informadas”, salientou o prefeito Dr. Antônio.

