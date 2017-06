Brasilândia se prepara para a XI Conferência Municipal de Assistência Social

Com o compromisso de colocar Brasilândia na esfera nacional como destaque em políticas públicas para a população, os membros do Conselho Municipal de Assistência Social da cidade se reuniram na manhã da última quarta-feira (31), na sede do CRAS, e definiram as ações da XI Conferência Municipal de Assistência Social.

Segundo os organizadores, o encontro está previsto para acontecer no dia 19 de julho, das 7h às 16h30. A pauta teve como objetivo a escolha da comissão organizadora, local, infra-estrutura do evento, palestrantes, plano de divulgação e ajustes do Regimento Interno.

De acordo com o Conselho Nacional de Assistência Social, o tema deste ano para as conferências é “Garantia de direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, tendo como base quatro eixos: 1, a proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais; 2, gestão democrática e controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS; 3, acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre seus serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais; 4, a legislação como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para dos direitos socioassistenciais.

Além de definir as propostas de âmbito municipal, estadual e nacional, Brasilândia terá que escolher dois representantes para a Conferência Estadual de Assistência Social, que será em Campo Grande. Já a Conferência Nacional de Assistência Social será realizada em Brasília, no período de 05 a 08 de dezembro de 2017.

A Conferência é realizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e conta com o apoio da Prefeitura de Brasilândia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

“Não vamos medir esforços para participar dessas etapas e, com isso, trazer inovações para a população que tanto precisa de uma assistência séria e comprometida que atendas aos anseios do povo”, afirmou o prefeito.

