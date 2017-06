Brasileiro é executado com 18 tiros na fronteira com Ponta Porã

O brasileiro Sidney Sanches Ferreira de 27 anos foi executado com tiros de pistola 9mm, na noite do dia (19), na cidade de Pedro Juan Caballero fronteira com Ponta Porã.

Ele estava esperando pela namorada em um posto de combustível onde a moça trabalha, quando pistoleiros a bordo de um veículo, de cor branca, chegaram ao local e efetuaram 18 disparos atingindo Sidney, que estava dentro do veículo.

De acordo com o site Porã News, após a execução um desconhecido quebrou o vidro traseiro do carro onde estava Sidney e não há informações se algo de dentro do carro foi levado.

Sidney teria passagens pela Polícia Federal e a polícia tenta localizar os pistoleiros com a ajuda de câmeras de segurança no posto de combustível. A hipótese para a execução é que seja um ajuste de contas do crime organizado.

Comentários