Briga de trânsito acaba em esfaqueamento

A briga se iniciou por uma colisão no trânsito de Campo Grande, Rua Wanderlei Pavão, no Jardim Aeroporto, terminou com um motociclista, de 34 anos, esfaqueado pelo condutor do veículo.

As informações apuradas o motorista descia pela Rua Wanderlei Pavão quando o motorista, que era conhecido da vítima, cruzou pela Rua Araioses colidindo o carro com a motocicleta. Neste momento se inicia uma discussão.

O motorista do veículo Chevrolet Corsa desceu e armado com uma faca desferiu golpes na região embaixo do braço atingindo o tórax da vítima. Em seguida, o autor fugiu. O motociclista correu gritando por socorro e pedindo ajuda em uma academia próxima ao local do acidente.

