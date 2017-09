Briga entre vizinhos acaba com queixa na delegacia

Briga entre vizinhas no Jardim Aero Rancho na noite de ontem (17), acabou com uma mulher de 32 anos ferida. A mesma foi agredida com um porrete.

Em decorrência da agressão a mulher levou oito pontos na orelha. E relatou que estava em sua casa quando a vizinha invadiu a sua casa e começou a desferir golpes e xingamentos.

Na intensão de se defender pegou um porrete e entrou em luta corporal com a autora de 37 anos, que estava acompanhada do seu marido. No meio da briga a autora tomou o porrete das mãos da vítima e a alvejou com um golpe.

A Polícia foi acionada e na delegacia a autora se queixou que a vítima estaria falando mal dela no bairro.

