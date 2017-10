Briga por causa de som alto termina em morte em Naviraí/MS

Heliton Resine da Trindade, 18 anos foi morto a tiros no sábado (30) em Naviraí/MS. De acordo com informações a morte do jovem aconteceu devido a briga por um som alto no bar.

Ainda de acordo com informações do Naviraí Net os policiais foram acionados pois dois indivíduos haviam sido baleados em um bar. Ao chegarem no local os policias se depararam com o proprietário de 54 anos que contou que um grupo de jovens estava escutando um som alto no bar, quando Mauricio Maxuel, 42 anos foi pedir que baixassem o som. Neste momento houve um desentendimento e os jovens começaram a agredi-lo.

Ainda de acordo com o relato do proprietário que ouviu disparos de arma de fogo e presenciou que Heilton e Mauricio estava feridos. Heilton foi socorrido por um veículo e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu e morreu.

Os Bombeiros foram acionados e Mauricio foi encaminhado ao Hospital.

A polícia autuou o dono do estabelecimento pelo crime ilegal de arma de fogo e foi encaminhado a 1º Delegacia de Naviraí/MS.

Ainda não foi localizado o autor dos disparos.

Informações de acordo com o Site Naviraí Na Net.

Comentários