Cabeças de irmãs queimadas na fronteira são encontradas

Horas após os agentes da Divisão de Homicídios confirmarem a execução das irmãs Fabiana Aguayo Baez (23) e Adriana Aguayo Baez (28) que se encontravam residindo em uma residência situada no bairro Obrero da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde na tarde de quarta-feira (07) por volta das 15:40hs, chegaram vários homens armados a bordo de uma camionete branca tipo Mitsubishi Triton e encapuzados que invadiram a residência onde após matar o cachorro com três disparos de pistola 9mm, sequestraram as duas irmãs.

As vítimas haviam sido queimadas na madrugada de quinta-feira (8), em uma estrada vicinal, próximo a Perpétuo Socorro, a oito quilômetros da fronteira com Ponta Porã. Populares alertaram os agentes da Polícia Nacional do Paraguai, dizendo que as cabeças das vítimas se encontravam em uma vala à beira da estrada no interior de bolsas de lixo a uns 400 metros de onde os corpos e a camionete foram queimados durante naquela madrugada.

Os agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica imediatamente se dirigiram ao local e com o apoio do promotor de justiça Martin Areco, realizaram os trabalhos de praxe e identificação das cabeças que teriam sido retiradas do corpo das vítimas antes de ser queimada durante a madrugada desta ontem (8).

A polícia paraguaia informou que as duas irmãs teriam sido torturadas e tiveram seus membros inferiores e superiores desmembrados do corpo e posteriormente foram levadas até o local onde durante a madrugada foram encontradas carbonizadas.

A execução das mesmas, segundo os agentes do SIG (Setor de Investigação geral ) da Policia Civil, teria se dado, quando Fabiana a uns 15 dias decidir terminar o relacionamento com o marido identificado como Juliano pereira (39) interno da Penitenciaria da cidade de Campo Grande capital do Mato Grosso do Sul e este não teria aceitado o fim do relacionamento nem que a mulher começara a fornecer cargas de drogas ao grupo, esta situação teria gerado uma agressão no interior do próprio presidio contra Fabiana, onde Juliano Pereira estaria gozando de vários privilégios dados pelas autoridades penitenciarias ao mesmo em troca de informações.

Comentários