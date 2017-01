Cabine se solta de carreta após condutor desviar de buraco na MS-306

Motorista puxou carreta para o acostamento e cabine se desatrelou da carreta carregada com adubo

Um acidente causado por buraco na MS-306 deixou um veículo carregado com adubo completamente danificado ao cair no acostamento e a cabine se depreender da carreta. O motorista não ficou ferido e o acidente aconteceu em Chapadão do Sul, distante 321 km de Campo Grande.

Conforme informações do site Chapadense News, na tarde de sábado (14), o condutor do veículo seguia pela rodovia quando, ao tentar desviar do buraco, perdeu o controle de direção e caiu no acostamento. A cabine se soltou do cavalo, ficando completamente danificada.

Buracos – Um serviço de tapa buracos foi realizado na rodovia em outubro de 2016. Quase três meses depois, a MS-306 está esburacada e tem sido alvo de reclamações dos motoristas que trafegam pelo local.

Segundo o site Jovem Sul News, os serviços na época, foram realizados após alguns acidentes acontecer no trecho.

Privatização – O governo de Mato Grosso do Sul vai selecionar rodovias para concessão à iniciativa privada. No dia 28 de dezembro do ano passado, o governador Reinaldo Azambuja(PSDB) afirmou que a equipe estava realizando estudo para saber em quais rodovias de MS, caberiam uma Parceria Público Privada.

A cobrança de pedágio nas vias estaduais chegou a ser objeto de licitação em 2014, na ex-administração estadual. Contudo, a concessão das rodovias não teve interessados. “Deu vazia porque montaram uma equação que não tinha viabilidade econômica e não trouxe parceiro privado”, afirmou o governador ao Campo Grande News, na época.

Em 2014, o edital previa repasses à iniciativa privada da MS-306 e também nas rodovias: MS-112, MS-135, MS-180, MS-223, MS-289, MS-295, MS-306 e MS-316.

