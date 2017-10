Caçador é preso com animais abatidos, arma e munições

Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo realizavam patrulhamento na área rural do município de Japorã, no dia (30/09) pela manhã e prenderam dois homens por caça ilegal. A prisão deu-se no assentamento Savana, quando um assentado (42) anos abateu um animal silvestre da espécie cateto, com uso de uma espingarda calibre 36, que foi apreendida com mais quatro munições. A arma não possuía documentação.

O animal foi apreendido com outro assentado (43), que havia o armazenado em sua residência, também no assentamento. A PMA apreendeu a carne e também o couro do cateto que tinha sido jogado em uma vegetação nas proximidades da residência do caçador.

Os infratores receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Japorã, onde foram autuados em flagrante por caça ilegal e um deles também por porte ilegal de arma. A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e do porte de arma de dois a quatro anos de detenção.

Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em R$ 500,00 cada um pelo abate do animal.

