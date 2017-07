Cadeirante passa mão em mulher e ameaça guardas municipais

Depois de perturbar usuários de terminal rodoviário do Jardim Aero Rancho e passar a mão nas nádegas de uma mulher, um homem de 61 anos, que estava em uma cadeira de rodas, acabou detido ontem (16).

O suspeito ainda ameaçou os guardas municipais que atenderam a ocorrência de morte e afirmou que os filhos eram do PCC.

De acordo com as testemunhas, o cadeirante estava perturbando e ameaçando os usuários do terminal e em determinado momento chegou a passar a mão nas nádegas passageiro que esperava no local. A vítima não quis registrar a ocorrência, mas os populares que presenciaram a cena acionaram a Guarda Municipal.

No local, a guarnição foi recebida pelo suspeito com ameaças e ofensas. Enquanto realizavam a abordagem, o homem chegou a afirmaram que atiraria nos servidores: “Vou dar tiros, meus filhos são do PCC”, afirmava o cadeirante.

Ainda na frente dos guardas, o cadeirante ameaçou uma das testemunhas falando que havia marcado o rosto dele e que daria “uma facada” nele. O suspeito acabou revistado e com ele foi apreendido um canivete de 20 centímetros.

O caso então foi encaminhado para a Depac Piratininga e o cadeirante responderá por ameaça e desacato.

