CAIXA LANÇA APLICATIVO PARA CARTÕES DE CRÉDITO

App permite ao usuário bloquear e desbloquear o cartão, liberar o uso no exterior e acompanhar gastos

Clientes que utilizam o cartão de crédito da CAIXA já podem baixar gratuitamente em seu smartphone o Aplicativo Cartões CAIXA para as plataformas iOS e Android. O app permite ao usuário bloquear e desbloquear temporariamente o cartão, liberar o uso no exterior, emitir faturas, contestar eventuais transações, além de diversas outras funcionalidades para gerenciar os seus cartões. O Aplicativo Cartões CAIXA está disponível para todas as bandeiras operadas pelos cartões de crédito pessoa física.

Segundo o vice-presidente de Produtos de Varejo da CAIXA, Fabio Lenza, com o novo aplicativo, o cliente ganha em comodidade e segurança. “Ele mesmo pode executar a maioria dos serviços que antes só poderiam ser feitos por telefone”, explica. “Além da agilidade e conforto, o cliente conta ainda com ajuda para o controle e acompanhamento de seus gastos”, completa Lenza.

O Aplicativo Cartões CAIXA já cumpre diversas funções que são atendidas pelo call center e as próximas atualizações devem ampliar ainda mais os serviços. Além das opções já citadas, em próximas versões o app permitirá a alteração dos limites de crédito, alteração de endereço, emissão de cartão adicional e 2ª via, consulta e resgate do programa de pontos.

O app dos cartões da CAIXA é resultado de uma parceria entre a CAIXA e a Mastercard. O método de desenvolvimento reduziu tempo e custos, permitindo o lançamento do aplicativo em prazo diferenciado para os padrões normais.

Comentários