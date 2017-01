Calor continua intenso neste Sábado e previsão de Chuva a qualquer momento

Calor continua forte neste sábado e chove a qualquer momento em MS. A Temperatura elevada continua em Mato Grosso do Sul e termômetros podem registrar 36ºC durante o dia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O dia amanheceu com clima ameno 20ºe de acordo com a previsão, pode haver tempestades isoladas no Estado no período da tarde.

Em Campo Grande, dia amanhece parcialmente nublado e pode haver chuvas em alguns bairros. Termômetros registram até 30º C. Em Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Ponta Porã, clima ficará entre 20º C e 36º C.

