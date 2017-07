Câmara abriu Tribuna Participativa para 31 cidadãos discursarem em Plenário

Nas 39 sessões ordinárias realizadas neste primeiro semestre de 2017, os vereadores de Campo Grande abriram a Tribuna Participativa para que 31 representantes da sociedade civil organizada discursassem em Plenário para abordar temas de relevância municipal.

O balanço foi apresentado pelo 1º secretário da Casa de Leis, vereador Carlão durante a sessão ordinária da última quinta-feira (13).

Dentre eles discursaram em Plenário:

– advogado, Calleb Kaeliston Romero, que falou sobre “gestação de alto risco – trombofilia”.

– superintendente da Fundação Tuiuiú da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Neila Farias Lopes, que falou sobre inovação em Campo Grande.

– diretora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Jislaine Guilhermino, que falou sobre o Projeto da entidade “Inovação em Saúde”.

– presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Polidoro e do diretor do Conselho Político e Social (COPS), Frederico Valente, que falaram sobre o Projeto “Pacto Juntos por Campo Grande”.

– engenheira ambiental Ana Cristina Franzoloso, que falou sobre a destinação dos resíduos sólidos em Campo Grande.

– presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Lucílio Souza Nobre para fazer prestação de contas e esclarecimentos sobre a categoria.

– presidente do Comitê Gestor do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), Tatiana Martinho Lescano Trad.

– diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Rodrigo Barbosa Terra, que falou sobre a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer.

– enfermeira Arminda Rezende de Pádua Del Corona, Doutora em Cultura de Segurança do Paciente pela Universidade de São Paulo-USP.

– escritor e ativista pelos direitos dos negros no Brasil, Joel da Penha.

– Drª. Raimunda Luzia de Brito, fundadora do Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul, que falou sobre a comemoração dos 85 anos do primeiro voto feminino no Brasil.

– presidente do IDE (Instituto de Desenvolvimento Evangélico), Manoel Antônio de Andrade Barbosa Nogueira, que falou sobre o Projeto Pet-Mania, que atua na área social, econômica e ambiental atribuindo valor à garrafa pet.

– presidente da AMU (Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana), Wellington Dias da Silva, que falou sobre o aplicativo Uber.

– presidente do Sintáxi-MS (Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul), Bernardo Quartin Barrios.

– Edinaldo Ribeiro de Lima, representante dos auxiliares de táxis de Campo Grande.

– presidente da APPLIC (Associação dos Parceiros em aplicativos de transporte de passageiros, motoristas profissionais autônomos de Mato Grosso do Sul), Paulo César Teodoro Pinheiro.

– coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, Jacqueline Machado.

– presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Battistel.

– presidente da Fenapec (Frente Nacional da Pecuária), Francisco Maia.

– presidente da AJE/MS (Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul), Sullivan Bráulio Vareiro.

– presidente da Associação Beneficente de Campo Grande – Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento.

– coordenador da Endomarcha Mundial levanta a bandeira da Endometriose ao usar a Tribuna, falando sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que sofrem com a doença. Alex Figueiredo.

– capelão Edilson dos Reis, que falou sobre prevenção ao suicídio, bullying, mutilação em crianças e adolescentes (Baleia Azul).

– presidente regional do PT do B, Morivaldo Firmino de Oliveira e o presidente municipal do PT do B, Vinícius Leite Campos.

– psicanalista e coordenadora do Projeto Nova, Viviane Vaz.

– coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais da Prefeitura, Catiana Sabadin Zamarrenho.

– defensora pública, Olga Lemos Cardoso de Marco, da 9ª Defensoria Pública Civil de segunda instância, e presidente do Lions Club Campo Grande Cidade Morena.

– Ulisses Duarte, 1º governador do distrito do Lions Clube.

– representante nacional do FamilySearch, Mario Silva.

– Isaías Silva, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tratou da I Mostra de Artes SUD de Campo Grande.

