Câmara aprova projeto de Bernal. Transferência de R$ 6 milhões da Educação para a Previdência

Aprovada nesta quinta-feira (22) pela Câmara dos vereadores, em regime de urgência dois projetos do Prefeito Alcides Bernal (PP). O primeiro a suplementação de R$ 6 milhões para A Presidência Municipal; o segundo a Inserção do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) para as empresas do transporte coletivo.

Os R$ 6 milhões serão destinados a pagamentos de médicos, clinicas e laboratórios que atendem o IMPG (Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande), e serão transferidos da Secretaria Municipal da Educação.

O que se nota é a autorização que a prefeitura se utilizou na última seção a retirada do recurso da Educação para pagamento do setor da Saúde.

